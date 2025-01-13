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Ученые узнали, чем опасно платить частями за покупки на маркетплейсах

The Conversation: долевая оплата повышает средние расходы потребителей на 6,4%
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета изучили влияние опции оплаты частями онлайн-покупок на поведение потребителей. Исследование опубликовано на портале научно-популярных материалов The Conversation.

Оплата частями позволяет клиентам разбить сумму стоимости товара на несколько беспроцентных платежей, распределенных по ближайшим неделям или месяцам.

Команда проанализировала данные одного из интернет-магазинов, предлагавшего пользователям три варианта оплаты: картой, наличными при доставке и оплату частями.

Оказалось, что третий вариант побуждал людей тратить больше денег, чем два других. Расходы покупавших в рассрочку потребителей оказались в среднем на 6,42% выше, чем у тех, кто этого не делал.

Рост был особенно заметен для недорогих товаров, что говорит о том, что рассрочка может побуждать клиентов покупать больше при выборе небольших повседневных вещей.

По словам ученых, оплата частями обычно не воспринимается покупателями как кредит, хотя поставщики этой услуги могут брать с пользователей дополнительные сборы за просрочку платежей или обслуживание счета.

В основе принципа лежит тот факт, что предполагаемая выгода от расходов в настоящем перевешивает неудовольствие, связанное с будущими платежами.

Авторы исследования рекомендуют покупателям внимательно изучать условия оплаты частями, обращая внимание на любые сборы и штрафы, чтобы избежать финансовых потерь.

Ранее ученые решили помочь маркетологам заглянуть в мозг покупателя, чтобы узнать его эмоции.

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