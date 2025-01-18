В США суд вынес приговор экс-министру финансов Мозамбика за коррупцию

Суд в США дал экс-министру финансов Мозамбика 8,5 лет тюрьмы за коррупцию

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего министра финансов Мозамбика Мануэля Чанга к 8,5 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщил Bloomberg.

Чанга арестовали в ЮАР в декабре 2018 года по ордеру, который выдали судебные власти США. Экс-министра подозревали в сокрытии кредитов на сумму до $2 млрд, которые мозамбикские компании получили под государственные гарантии от американского банка. С учетом того, что Чанг уже провел в заключении шесть лет, ему предстоит отсидеть еще 2,5 года.

По словам американского судьи Николаса Гарауфиса, Чанг причастен к «откровенному мошенничеству на международном уровне и схеме по отмыванию денег, которая спровоцировала один из крупнейших долговых скандалов в Африке».

Чанг занимал пост министра финансов Мозамбика с 2005 по 2015 год. После длительного судебного процесса в июле 2023 года он был экстрадирован из ЮАР в США.

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