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В США суд вынес приговор экс-министру финансов Мозамбика за коррупцию

Суд в США дал экс-министру финансов Мозамбика 8,5 лет тюрьмы за коррупцию
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Depositphotos

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего министра финансов Мозамбика Мануэля Чанга к 8,5 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщил Bloomberg.

Чанга арестовали в ЮАР в декабре 2018 года по ордеру, который выдали судебные власти США. Экс-министра подозревали в сокрытии кредитов на сумму до $2 млрд, которые мозамбикские компании получили под государственные гарантии от американского банка. С учетом того, что Чанг уже провел в заключении шесть лет, ему предстоит отсидеть еще 2,5 года.

По словам американского судьи Николаса Гарауфиса, Чанг причастен к «откровенному мошенничеству на международном уровне и схеме по отмыванию денег, которая спровоцировала один из крупнейших долговых скандалов в Африке».

Чанг занимал пост министра финансов Мозамбика с 2005 по 2015 год. После длительного судебного процесса в июле 2023 года он был экстрадирован из ЮАР в США.

11 января суд Нью-Йорка вынес окончательное решение по делу о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс. Судья Хуан Мерчан приговорил избранного президента США Дональда Трампа к «безусловному освобождению» — к судимости без тюремного заключения и других наказаний. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-информатора ФБР приговорили к 6 годам заключения за ложные данные о Байдене.

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