У экс-менеджера «Газпрома» конфискуют заводы в России

Генеральная прокуратура России подала ходатайство о конфискации долей в компаниях «Газпрома», принадлежащих бывшему менеджеру Алексею Митюшову, который разыскивается по обвинению в хищении средств корпорации. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

В ведомстве указали, что они требуют обратить в доход государства 100% акций или долей в таких предприятиях, как «Салаватнефтемаш», «Салаватнефтехимремстрой», «Нефтехимремстрой», «Техцентр», «Ремонтно-механический завод», «Подземнефтегаз», «Салаватский катализаторный завод» и «РемЭнергоМонтаж». Все эти активы ранее принадлежали Митюшову.

По информации издания, экс-менеджер находится за пределами страны, что создает потенциальные риски для «Газпрома», так как иностранные компании могут угрожать российским заводам. Митюшов скрылся от правоохранительных органов в феврале 2023 года и был объявлен в международный розыск.

В ноябре московский суд передал в доход государства имущество, принадлежащее бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и связанным с ним структурам. Среди активов, которые планируется передать в госсобственность, находятся офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице, Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на улице Профсоюзной, «Фаворит» в Электролитном проезде, торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион» в Багратионовском проезде.

Ранее экс-владельцы национализированного завода решили доказать законность приватизации.