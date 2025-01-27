Раскрыта судьба похищенной в Мексике российской семьи

В Мексике освобождены ранее похищенные россияне Татьяна и Даниил Алтынцевы вместе со своими двумя детьми. Друзья туристов рассказали об их судьбе изданию aif.ru.

Супруги Алтынцевы и их дочери отправились в путешествие по Южной Америке, посетив Кубу и Мексику. Несмотря на предупреждения о высокой опасности, они решили посетить город Рейноса, известный своим криминальным прошлым.

После прибытия в Рейносу пара перестала выходить на связь. Вскоре неизвестные связались с родственницей Алтынцевых в США через мексиканский номер и потребовали выкуп в размере $7,6 тыс. После получения выкупа туристов освободили.

В настоящее время Алтынцевы находятся в Мексике.

На днях сообщалось, что российских туристов, приехавших в секс-тур в Кению, держали в плену ради выкупа в 2 млн рублей. Посольству России в африканской стране известно уже о трех случаях похищения россиян. Все они занимались секс-туризмом и столкнулись с жадностью местных сутенеров, которые стали требовать деньги за их освобождение.

Ранее похищенную в Ираке россиянку нашли спустя два года.