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В Подмосковье школьник открыл стрельбу по поезду

В Подмосковье подростка задержали за стрельбу на железнодорожной станции

В Подмосковье молодых людей задержали после обстрела поезда. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Кратово. По предварительным данным, подросток вместе со своим 14-летним знакомым занимался зацепингом.

На молодых людей обратили внимание работники поездной бригады, после чего юноши спрыгнули с электрички, один из них открыл стрельбу по стеклам кабины машиниста.

«В течение нескольких дней сотрудники транспортной полиции установили личности подростков и доставили их в отдел», – сообщается в публикации.

В отношении школьника с пистолетом возбудили уголовное дело. В беседе с правоохранителями он пояснил, что выстрелил, так как они с другом «были в каком-то состоянии аффекта».

Младший молодой человек получил предостережение. Родителей обоих школьников также привлекли к ответственности.

Ранее в Медногорске подросток загорелся, делая селфи на крыше электрички.

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