Пьяный мужчина гонялся за сожительницей с топором и поджег ее дом

В Ульяновской области мужчину задержали за поджог дома сожительницы

В Ульяновской области 66-летнего мужчину подозревают в поджоге дома сожительницы. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Мелекесском районе региона. По версии правоохранителей, подозреваемый пришел пьяным в жилье 63-летней возлюбленной.

Между парой возник конфликт, во время которого мужчина схватился за топор и побежал за женщиной. Сожительница успела скрыться в спальне с внучкой, но подозреваемый стал рубить топором дверь комнаты.

«Женщина с внучкой через окно спальной комнаты выбрались на улицу и убежали к соседям», – сообщается в публикации.

После этого мужчина облил дом бензином и поджег. Здание полностью сгорело.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об умышленном повреждении имущества. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде.

Известно, что ранее подозреваемый был судим, сейчас нигде не работает.

Ранее в Ленинградской области мужчину облили бензином и подожгли.