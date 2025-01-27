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Член СПЧ назвал примером вклад Путина в сохранение памяти о блокаде Ленинграда

Член СПЧ Малькевич: для Путина Санкт-Петербург – символ российского характера
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Telegram-канал «Кремль. Новости»

Личный вклад президента России Владимира Путина в сохранение памяти о блокаде Санкт-Петербурга является примером правильного отношения лидера к истории своей страны. Об этом, комментируя участие главы в памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, рассказал журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич.

По его словам, он не знает ни одного подобного человека в мировой истории, который настолько скрупулезно и личностно относился бы к этому.

«На сегодняшнем мероприятии в Санкт-Петербурге он лично на сцене, где сидели ветераны блокадники, вручал им награды. Это дорогого стоит, безусловно. Путин и его команда работает над тем, чтобы в стране сформировалось поколение, которые не позволят западу реабилитировать преступников и исказить вклад нашего народа в победу над злом нацизма», — сказал Малькевич.

По его словам, при работе с молодежью нужно использовать максимально инновационные интерактивные формы, например, как в Музее Победы на Поклонной горе.

«Чтобы детям было интересно, чтобы были задействованы иммерсивные технологии. Я своего пятилетнего сына водил на новогоднюю елку в Музее Победы, и это глубочайший след оставило в сознании совсем еще юного человека. Еще выставка «Пропавшие в кинохронике» на Ленфильме, где посетителей помещают внутрь событий. Вот в этом направлении нужно вести работу», — добавил он.

Малькевич подчеркнул, что для президента Санкт-Петербург – не просто город на Неве, а символ российского характера, силы и памяти. По его мнению, Путин держит развитие региона под особым контролем, регулярно приезжая туда, чтобы лично участвовать в значимых мероприятиях, посвященных сохранению исторической правды и поддержке ветеранов.

«Как сын фронтовика и защитника Ленинграда, он всегда подчеркивает: история Великой Отечественной войны – это основа нашей национальной идентичности. По его инициативе в Конституции РФ закреплено положение о защите исторической правды о роли наших предков в достижении Великой Победы», — написал он в своем Telegram-канале.

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