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Жителей немецкого города будут поить бесплатным пивом ради «укрепления демократии»

Bild: жителей немецкого Дуйсбурга заманивают на всеобщие выборы бесплатным пивом
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Depositphotos

Власти немецкого города Дуйсбург решили повысить явку на выборах, наливая избирателям бесплатное пиво. Об этом пишет Bild.

Глава города Мартин Мюррак придумал необычный бонус для тех, кто проголосует на досрочных выборах в бундестаг, так как на последних всеобщих выборах избиратели из Дуйсбурга показали явку ниже средней по стране.

«Мы хотим что-то сделать с низкой явкой избирателей и укрепить демократию», — заявил Мюррак в интервью.

Он пояснил, что 15 февраля с 10 до 14 часов любой житель Дуйсбурга, имеющий право голоса и еще не подавший заявку на почтовое голосование, может прийти на избирательный участок и отдать свой голос на выборах в бундестаг, после чего ему предложат свежее пиво «König Pilsener» из местной пивоварни. Также избиратели смогут продегустировать безалкогольное пиво и прохладительные напитки.

Мюррак заявил, что не видит проблемы в рекламе голосования с помощью алкоголя. Мы просто хотим привлечь внимание к этим важным выборам, добавил мэр.

Ранее в Европе сочли выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.

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