ФБР объяснило учения по реагированию на ядерные аварии в Нью-Йорке

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США заявили, что проводимые в штате Нью-Йорк масштабные учения по реагированию на ядерные аварии являются регулярными и не связаны с текущей ситуацией в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству представитель ведомства, эти учения являются частью серии регулярных. Они планируются два раза в год с 2012 года. В ФБР уточнили, что подготовка к текущим учениям началась еще в начале весны. В ходе них, в частности, проводится тренировка по расследованию ядерной аварии и сбору проб радиоактивных отходов для последующего анализа.

О начале масштабных учений по ядерной безопасности в Нью-Йорке начались ФБР сообщило 26 января. Они будут проходить до 31 января, а участие в них примут военнослужащие и авиация. Местных жителей призвали не паниковать, поскольку мероприятия будут иметь деликатный характер и проходить в закрытом режиме.

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