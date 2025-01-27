Complex: в США пара выдавала себя за пожарных, чтобы пробраться в запретную зону

Пара выдавала себя за пожарных, чтобы пробраться в запретную зону в Лос-Анджелесе, пишет Complex.

Супружеская пара оказалась в центре скандала после того, как их задержали за попытку проникнуть в зону эвакуации, выдав себя за пожарных. По словам окружного прокурора Натана Хохмана, патрульная группа полиции и пожарные обнаружили подозрительный грузовик. В ходе расследования выяснилось, что Дастин и Дженнифер Нель, находившиеся в грузовике, не имеют отношения к пожарной службе. При себе у пары было различное спасательное снаряжение, включая шлемы.

Как сообщили власти, супруги утверждали, что являются частью пожарной охраны, однако такого подразделения, которое они назвали, не существует. Позже выяснилось, что пожарный грузовик пара приобрела на аукционе.

«Выдача себя за спасателей ставит под угрозу безопасность общества и вводит людей в заблуждение. Такие действия могут иметь серьезные последствия, особенно в условиях чрезвычайной ситуации», — заявил Хохман.

Дженнифер Нель была отпущена под подписку о невыезде, так как ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Однако ее муж, Дастин Нель, имеющий судимости за хулиганство и поджог, остается под стражей.

Ранее у олимпийской чемпионки украли все трофеи во время пожаров в США.