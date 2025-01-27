Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Туле пенсионер испугался за безопасность денег и отдал аферистам более 13 млн рублей

В Туле мужчина перевел мошенникам 13,4 млн рублей
close
Depositphotos

В Туле 73-летний мужчина поверил мошенникам и отдал им более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связывались с пенсионером, представляясь сотрудником поликлиники, сотрудниками ФСБ и других структур. По их словам, неизвестные получили доступ к счетам туляка, поэтому ему необходимо обезопасить свои накопления. Инструкцию злоумышленники отправили пожилому мужчине в мессенджере.

В результате пострадавший шесть дней отправлял средства аферистам на счета, которые они ему указывали.

«По итогу мужчина лишился 13 миллионов 420 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

На данный момент в полиции проводят все необходимые мероприятия, чтобы найти причастных к произошедшему лиц.

До этого в Красноярске мошенники обманули 27-летнюю женщину. Она планировала заработать с помощью криптовалютных бирж, для этого продала квартиры и автомобиль. Общий ущерб составил 19 миллионов рублей.

Ранее в Госдуме предупредили об опасности фейковых аккаунтов блогеров для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами