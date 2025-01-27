В Туле пенсионер испугался за безопасность денег и отдал аферистам более 13 млн рублей

В Туле 73-летний мужчина поверил мошенникам и отдал им более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связывались с пенсионером, представляясь сотрудником поликлиники, сотрудниками ФСБ и других структур. По их словам, неизвестные получили доступ к счетам туляка, поэтому ему необходимо обезопасить свои накопления. Инструкцию злоумышленники отправили пожилому мужчине в мессенджере.

В результате пострадавший шесть дней отправлял средства аферистам на счета, которые они ему указывали.

«По итогу мужчина лишился 13 миллионов 420 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

На данный момент в полиции проводят все необходимые мероприятия, чтобы найти причастных к произошедшему лиц.

До этого в Красноярске мошенники обманули 27-летнюю женщину. Она планировала заработать с помощью криптовалютных бирж, для этого продала квартиры и автомобиль. Общий ущерб составил 19 миллионов рублей.

Ранее в Госдуме предупредили об опасности фейковых аккаунтов блогеров для детей.