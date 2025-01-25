В Красноярске сотрудница нефтяной компании отдала мошенникам 19 млн рублей

Жительница Красноярска осталась без квартир и автомобиля, пытаясь заработать на инвестициях по совету знакомой. Об этом сообщает краевая прокуратура.

27-летняя сотрудница нефтяной компании узнала от коллеги по работе о простом способе заработка, приятельница рассказала женщине, что давно занимается торговлей на фондовых и криптовалютных биржах и поделилась контактом «брокера».

Потерпевшая связалась с лжефинансистами и совершила несколько переводов на специальной платформе в сети. Сначала удалось неплохо заработать, а когда захотелось извлечь доход, возникли сложности. Потребовалось застраховать сумму, затем «повисла» заявка, а выводить деньги пришлось за счет друзей и знакомых.

Молодая женщина продала квартиры, чтобы рассчитаться с долгами, а затем и новый автомобиль. В течение месяца красноярка пыталась вывести деньги, но безуспешно, после чего обратилась в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 19 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее российская пенсионерка взяла кредиты и инвестировала в мошенников 2,8 млн рублей.