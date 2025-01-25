Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске сотрудница нефтяной компании отдала мошенникам 19 млн рублей

В Красноярске мошенники выманили у сотрудницы нефтяной компании 19 млн рублей
close
Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Красноярска осталась без квартир и автомобиля, пытаясь заработать на инвестициях по совету знакомой. Об этом сообщает краевая прокуратура.

27-летняя сотрудница нефтяной компании узнала от коллеги по работе о простом способе заработка, приятельница рассказала женщине, что давно занимается торговлей на фондовых и криптовалютных биржах и поделилась контактом «брокера».

Потерпевшая связалась с лжефинансистами и совершила несколько переводов на специальной платформе в сети. Сначала удалось неплохо заработать, а когда захотелось извлечь доход, возникли сложности. Потребовалось застраховать сумму, затем «повисла» заявка, а выводить деньги пришлось за счет друзей и знакомых.

Молодая женщина продала квартиры, чтобы рассчитаться с долгами, а затем и новый автомобиль. В течение месяца красноярка пыталась вывести деньги, но безуспешно, после чего обратилась в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 19 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее российская пенсионерка взяла кредиты и инвестировала в мошенников 2,8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами