Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина обратилась к мануальному терапевту из-за головной боли и не выжила

Daily Mail: в Британии мануальный терапевт случайно сломал шею пациентке
close
Shutterstock

В Великобритании женщина обратилась к мануальному терапевту из-за головной боли и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел осенью 2021 года, когда 29-летняя Джоанна Ковальчик из Гейтсхеда повредила шею во время занятий в тренажерном зале. Она стала испытывать «сильную головную боль» и сначала легла на обследование в обыкновенную больницу, но после изучения альтернативных методов лечения решила пройти мануальную терапию и самостоятельно выписалась.

В ее истории болезни было указано, что женщина регулярно страдает от мигреней и гипермобильности суставов. Кроме того, у нее было недиагностированное заболевание соединительной ткани, которое приводит к разрывам выстилки артерии, опасным для жизни. Однако мануальный терапевт, к которому обратилась Ковальчик, не знал об этом и, пытаясь снять боль, размял ей шею.

По версии следствия, британка перенесла рассечение артерии, получив травму в тренажерном зале, а процедура привела к повторному повреждению в том же месте. Она успела пройти четыре сеанса, но состояние только ухудшилось, в частности появились «двоение в глазах, покалывание в правой руке и правой ноге», а также тошнота и проблемы с речью. Женщину госпитализировали в почти бессознательном состоянии, но было уже поздно.

Мануального терапевта обвинили в том, что он не изучил больничную карту пациентки, хотя знал, что она не давно обращалась за медицинской помощью. Грозит ли ему за это какое-либо наказание, не сообщается.

Ранее у россиянки, которая не посещала гинеколога 20 лет, нашли гигантскую опухоль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами