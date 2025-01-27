В Великобритании женщина обратилась к мануальному терапевту из-за головной боли и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел осенью 2021 года, когда 29-летняя Джоанна Ковальчик из Гейтсхеда повредила шею во время занятий в тренажерном зале. Она стала испытывать «сильную головную боль» и сначала легла на обследование в обыкновенную больницу, но после изучения альтернативных методов лечения решила пройти мануальную терапию и самостоятельно выписалась.

В ее истории болезни было указано, что женщина регулярно страдает от мигреней и гипермобильности суставов. Кроме того, у нее было недиагностированное заболевание соединительной ткани, которое приводит к разрывам выстилки артерии, опасным для жизни. Однако мануальный терапевт, к которому обратилась Ковальчик, не знал об этом и, пытаясь снять боль, размял ей шею.

По версии следствия, британка перенесла рассечение артерии, получив травму в тренажерном зале, а процедура привела к повторному повреждению в том же месте. Она успела пройти четыре сеанса, но состояние только ухудшилось, в частности появились «двоение в глазах, покалывание в правой руке и правой ноге», а также тошнота и проблемы с речью. Женщину госпитализировали в почти бессознательном состоянии, но было уже поздно.

Мануального терапевта обвинили в том, что он не изучил больничную карту пациентки, хотя знал, что она не давно обращалась за медицинской помощью. Грозит ли ему за это какое-либо наказание, не сообщается.

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