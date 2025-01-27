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Петербуржец через суд заставил соседа по коммуналке убрать в коридоре

В Петербурге суд обязал мужчину убрать в коммуналке и держать собак в комнате
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Freepik.com

В Санкт-Петербурге мужчина подал в суд на соседа по коммуналке из-за беспорядка в общем коридоре, сообщает ГУФССП России по городу.

Какое-то время назад 69-летний пенсионер, владеющий двумя из четырех комнат в коммунальной квартире в Петроградском районе, подал в суд иск на соседа. По его словам, 45-летний владелец комнаты захламил общий коридор своими личными вещами, а соседские собаки, оставленные без присмотра, свободно гуляли по общим помещениям.

Пожилой человек потребовал, чтобы мужчина убрал из коридора штангу, турник, три шкафа, тумбочки, сушилку и обувь, а также не выпускал питомцев из своей комнаты. Суд поддержал истца и обязал ответчика убрать в квартире. Петербуржец проигнорировал это решение и решил дождаться визита судебных приставов, которые поторопили его с уборкой и заставили заплатить 5000 руб.

«После применения принудительных мер коридор был освобожден от многочисленных вещей должника, а его собак ограничили в свободном передвижении по квартире», — говорится в сообщении.

Ранее россиянин оценил вред от измен жены в 984 тысячи рублей и пошел в суд.

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