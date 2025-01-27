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Пользователи соцсетей нашли на картах Google Maps послание с просьбой о помощи

Daily Mail: люди нашли на Google Maps послание с просьбой о помощи
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Google Maps

Пользователи соцсетей нашли на картах Google Maps послание с просьбой о помощи, пишет Daily Star.

На спутниковом снимке Google Maps были обнаружены тревожные сообщения, вызывающие опасения по поводу торговли людьми. Слова «Help» и «Traffico» видны на заброшенном промышленном дворе в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Эти надписи, выполненные из больших трубчатых обрезков и строительных материалов, привлекли внимание пользователей социальных сетей, после того как кадры были опубликованы в соцсетях.

Объект, на котором были обнаружены сообщения, расположен рядом с Pacific Union Railroad. Один из комментаторов отметил, что район выглядит запущенным из-за обилия мусора.

«Трудно поверить, что это объект в США. Он напоминает страну третьего мира», — написал он.

В ответ на тревожные находки некоторые участники обсуждения рассказали, что планируют отправиться в то место, чтобы выяснить, что происходит.

Ранее испанца, прятавшего тело любовника жены в багажник, нашли по Google Maps.

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