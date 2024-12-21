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Испанца, прятавшего тело любовника жены в багажник, нашли по Google Maps

В Испании на Google Maps нашли мужчину, прятавшего тело в пакете в багажник
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Google Maps

Кадр c Google Maps помог испанской полиции задержать мужчину, подозреваемого в расправе. Об этом сообщает газета El Pais.

Сообщается, что сотрудники Google Maps приехали в испанскую деревню Тахуэко, расположенную на севере Испании. На одной из улиц камера сняла, как мужчина укладывал в багажник красного автомобиля Rover большой белый мешок.

Данный снимок Google Maps помог испанской полиции задержать мужчину, подозреваемого в расправе над гражданином Кубы. Уточняется, что в ноябре 2023-го года житель Тахуэко сообщил полиции о пропаже своего родственника из Кубы, который приехал в Испанию отдохнуть вместе со своей любовницей. Через некоторое время кубинец написал жителю Тахуэко сообщение о своем скором отъезде и смене телефона, что смутило мужчину.

Уточняется, что полиция год пыталась найти злоумышленника, за это время сотрудники правоохранительных органов допросили любовницу и ее мужа, но улик против них не было, пока не обновились Google Maps. На фотографии полицейские увидели мужа любовницы, который прятал мешок недалеко от места, где кубинца видели последний раз. Теперь следствие считает, что над мужчиной расправилась семейная пара, а тело – закопала в соседнем населенном пункте.

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