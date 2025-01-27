Эксперт предрек рост цен на отели со статусом Pet Friendly

После получения статуса Pet Friendly российские отели и гостиницы поднимут стоимость своих услуг и начнут брать с гостей дополнительную плату за размещение с животными. Это связано с тем, что введение новой услуги повысит их издержки, объяснил НСН президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

«Стандарт Роскачества будет положительным эффектом для ряда гостиниц, но не для всех», — считает эксперт. — «Все можно предусмотреть, конечно, но за удовольствие поехать с животным надо платить, это дополнительные услуги и по запаху, и по уборке».

В стоимость услуг будет включен и возможный ущерб – к примеру, на случай, если животное испортит мебель. Небольшие отели смогут себе это позволить, так как для них это будет не очень затратно. Число постояльцев в них вырастет, так как большинство гостиниц гостей с животными все-таки не пускает, объяснил специалист.

С тем, что номера, приспособленные для питомцев, будут дороже, согласилась председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова. В целом стандарты к размещению животных не очень высокие – они включают в себя специальное место для них, а также миски.

«Это будет дополнительная услуга за дополнительные деньги. Это не будет включено в стоимость номера, это нормальная практика», заключила Стамбульникова.

Напомним, на днях стало известно, что Роскачество завершило разработку стандарта Pet Friendly для гостиниц, санаториев, баз отдыха и кемпингов. Предполагается, что отели должны будут опубликовать на своем сайте политику средств размещения животных и правила проживания с ними, а гости при заселении будут заполнять специальную анкету и предоставлять ветеринарный паспорт питомца.

Ранее сообщалось, что в России могут выделить номера для постояльцев с животными.