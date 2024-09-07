В России могут выделить номера для постояльцев с животными

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов («Новые люди») предложил обязать гостиницы выделять 5% номеров для постояльцев с домашними животными. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, парламентарий направил свое обращение заместителю министра экономического развития РФ Дмитрию Вахрукову. По словам Арапова, многие семьи «предпочитают путешествовать вместе со своими питомцами». Такой формат путешествий позволяет им избежать стрессов, связанных с разлукой.

«Однако, несмотря на высокий спрос на специальные номера для размещения домашних животных, многие гостиницы не предоставляют соответствующих условий для размещения животных», — отметил депутат.

Арапов считает, что обеспечение гостиниц номерами для домашних животных со специальными тарифами позволит привлечь новых туристов. В результате подобная практика создаст дополнительные возможности для развития туристической инфраструктуры.

До этого сообщалось, что в российских отелях планируют ввести невозвратный тариф наравне с возвратным. Невозвратное бронирование предусматривает удержание исполнителем, отелем или другим средством размещения уплаченной ему платы в полном объеме или в части в случае отказа от бронирования или незаселения.

Ранее россиянам дали советы, которые помогут сэкономить на отдыхе.