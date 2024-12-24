В Подмосковье учителя спасли свою ученицу от отца-педофила

В одном из городов на северо-востоке Подмосковья задержали мужчину по подозрению в сексуализированном насилии над собственной дочерью после вмешательства ее учителей. Об этом сообщает mk.ru.

Мужчина начал приставать к дочери еще в 2022 году, на момент первого преступления ей было 11 лет. Он домогался ребенка в течение двух лет, хотя и старший брат, и мать девочки знали о происходящем. Женщина закрывала на это глаза, так как, по ее признанию, хотела решить вопрос в кругу семьи. Брат пострадавшей пытался помочь ей, забрал на время к себе, но затем ушел на СВО и домой уже не вернулся. Глава семейства нигде не работал и часто выпивал, а в феврале этого года он вновь съехался с женой и продолжил развращать младшую дочь.

Девочка пошла в новую школу, и хотя проблем с учебой у нее не возникало, со временем она стала замкнутой. Лишь на прошлой неделе школьница рассказала одному из учителей, что происходит с ней дома. В школу немедленно вызвали родителей ученицы, ее отец, также присутствовавший на встрече, заявил, что лишь «оберегал дочь», а мать в это время смеялась. Затем на место приехали сотрудники полиции и инспектора ПДН.

К настоящему времени подозреваемый в педофилии 48-летний мужчина уже задержан. Он отверг все обвинения и пояснил, что не помнит произошедшего, так как был пьян. Возбуждено уголовное дело, потерпевшая проходит медицинскую экспертизу.

Ранее в Курской области 13-летняя девочка родила от отца-насильника.