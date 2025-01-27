«Фейки пускают»: глава ОНК Белгородской области – о кинопробах Ефремова в колонии

В ОНК усомнились в том, что с Ефремовым проводят кинопробы в колонии

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области Александр Гуров заявил «Газете.Ru», что у него нет информации об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова в 2025 году. Он также назвал фейком информацию о том, что к актеру в колонию приезжают режиссеры для проведения кинопроб.

«У меня такой информации нет, давно там не был уже. Поэтому сейчас никакой информации я вам не могу сказать. Какие пробы? Там могут их [режиссеров] допустить на встречу только и все. Список людей, [которые могут приезжать на встречи], конечно, регламентирован. Просто кто-то занимается такой информацией, фейки пускают разные, лишь бы что-то пустить», — сказал он.

До этого издание «360.ru» сообщало со ссылкой на источник, что Ефремов может освободиться по УДО уже в 2025 году и продолжить актерскую карьеру. По данным источника, режиссеры ездят к нему в колонию на пробы. Отмечается, что особое внимание обращают на зубы актера, поскольку у осужденных они бывают плохими. Однако у Ефремова по этому вопросу проблем якобы нет.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Актер отбывает наказание в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.

Ранее в СПЧ не исключили, что Михаил Ефремов может выйти по УДО.