В СПЧ не исключили, что Михаил Ефремов выйдет по УДО

Осужденный за ДТП с летальным исходом актер Михаил Ефремов имеет возможность выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«Я считаю, что в принципе, чего его уж мучить. Он действительно не молодой человек, у которого ряд заболеваний. Все, что я, например, знаю о его жизни за решеткой, характеризует его в пользу того, чтобы ему дать возможность выйти по УДО», — высказалась правозащитница.

Она напомнила, что в колонии Ефремов работает так же, как и все заключенные, а также участвует в культурной жизни исправительного учреждения, организовывая различные мероприятия и обучая других заключенных написанию стихов.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Спасти Захарова не удалось. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.

19 августа СМИ сообщили, что сторона защиты уже якобы подготовила новое ходатайство об УДО, присовокупив медицинские справки, и будет настаивать, что нахождение в колонии грозит актеру инсультом. Позднее адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что защита пока не собрала все документы, необходимые для того, чтобы подать на УДО.

Ранее жена Ефремова предложила помолиться за осужденного актера.