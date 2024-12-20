Дайверы обнаружили у берегов Сицилии затонувшее 2500-летнее судно, наполненное артефактами

Дайверы обнаружили у берегов Сицилии загадочное затонувшее судно возрастом 2500 лет, наполненное необычными артефактами, пишет портал AOL.

Останки корабля, предположительно датируемые V или VI веком до нашей эры, были найдены вблизи Рагузы, расположенной на юго-востоке Сицилии. Обломки обнаружены на глубине 6 метров, покрытые слоем песка и камней.

По словам экспертов, судно строилось с использованием технологии «на оболочке», что обеспечивало его устойчивую конструкцию благодаря балочным доскам, соединяемым шипами и пазами. В процессе раскопок археологи также нашли каменные орудия труда и якоря, которые могут быть датированы VII веком нашей эры.

«В нескольких метрах от обломков были обнаружены два якорных сердечника: два железных якоря типа 'Т' и четыре литических якоря, вероятно, доисторического периода», — говорится в заявлении.

Дополнительные исследования образцов помогут получить более полное представление о судне и его материалах. Археологи уже отметили, что обнаруженные артефакты «свидетельствуют о долгой истории торговых связей между Грецией и Сицилией».

Ранее археологи обнаружили 7000-летнюю глиняную фигурку «инопланетянина».