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Израильский суд возобновил слушания по делам Нетаньяху

Суд Тель-Авива продолжил рассмотрение дела о коррупции Нетаньяху
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Ronen Zvulun/Reuters

Окружной суд Тель-Авива возобновил слушания по делам о мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием, возбужденным в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрение дел возобновили, поскольку у Нетаньяху кончилась отсрочка от слушаний, вызванная состоянием здоровья: в декабре ему удалили простату.

Расследование в отношении Нетаньяху началось в декабре 2016 года, а обвинения были предъявлены ему в ноябре 2019 года. Судебный процесс над премьером стартовал 24 мая 2020 года, свидетельские показания предоставили уже около 140 человек.

По версии следствия, Нетаньяху и члены его семьи приняли дорогие подарки от американского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского бизнесмена Джеймса Пакера стоимостью более 700 тысяч шекелей (приблизительно $196 тыс.). Израильский премьер также обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием по «Делу 2000» — в сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот» (Ynet) Арноном Мозесом.

Ранее Нетаньяху поблагодарил Трампа за решение по бомбам.

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