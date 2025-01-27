Прокуратура ДНР утвердила обвинение против 33-летнего колумбийца Монтильи Мигеля Анхеля Карденаса, который проходит по делу о наемничестве. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

«Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, весной 2024-го Карденас прошел курс боевой подготовки в Киеве, а затем до июня воевал в составе ВСУ в качестве стрелка 59-й отдельной мотопехотной бригады в районе Красногоровки. Его действия причинили вред мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Отмечается, что за службу мужчине даже не заплатили, потому что уже в июне он попал в российский плен.

27 января Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе, который воевал в рядах украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее житель Часова Яра рассказал, как украинские военные притворялись мирными жителями.