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В ДНР рассмотрят дело колумбийского наемника, воевавшего за ВСУ

Прокуратура ДНР утвердила обвинение в адрес воевавшего за ВСУ колумбийца
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Depositphotos

Прокуратура ДНР утвердила обвинение против 33-летнего колумбийца Монтильи Мигеля Анхеля Карденаса, который проходит по делу о наемничестве. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

«Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, весной 2024-го Карденас прошел курс боевой подготовки в Киеве, а затем до июня воевал в составе ВСУ в качестве стрелка 59-й отдельной мотопехотной бригады в районе Красногоровки. Его действия причинили вред мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Отмечается, что за службу мужчине даже не заплатили, потому что уже в июне он попал в российский плен.

27 января Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе, который воевал в рядах украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее житель Часова Яра рассказал, как украинские военные притворялись мирными жителями.

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