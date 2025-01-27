Стало известно, сколько лет надо работать для пенсии при минимальной зарплате

Если россияне начнут работать официально сразу после окончания высшего учебного заведения в 22 года, то уже к 37 годам наберут минимум по трудовому стажу — 15 лет, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Если молодые люди начнут работать официально сразу после окончания высшего учебного заведения в 22 года, то уже к 37 годам наберут минимум по трудовому стажу — 15 лет. Средний стаж россиян к моменту выхода на пенсию составляет около 34 лет. При оценке по сегодняшней стоимости пенсионного балла и зарплате в 50 тыс. рублей, за 34 года непрерывного стажа человек будет получать около 20 тыс. рублей пенсии. Чтобы набрать минимальное необходимое число пенсионных баллов — 30 — при минимальной заработной плате, нужно трудиться 30 лет», — отметил депутат.

По его словам, на размер будущей пенсии влияет не столько стаж, сколько накопленные пенсионные баллы и время выхода на пенсию. Никитин привел примеры. Человек с зарплатой 50 тыс. рублей до вычета налогов при условии непрерывного стажа за год накопит порядка 2,2 балла. Его будущая страховая пенсия за 15 лет стажа будет около 13,5 тыс. рублей. При зарплате в 80 тыс. рублей с теми же условиями она составит около 14 тыс. рублей. Чем позже гражданин обратится в пенсионный фонд, тем больше будет его пенсия, заключил депутат.

С 1 января 2025 года страховые пенсии россиян были проиндексированы на 7,3%, средняя сумма выплат достигла 24 тыс. рублей. 22 января президент Владимир Путин поручил правительству в сжатый срок доиндексировать военные и страховые пенсии на 9,5% — по уровню фактической инфляции за 2024 год. Ожидается, что это состоится в феврале. С учетом доиндексации средняя пенсия составит 25 тыс. рублей.

Ранее в Совфеде рассказали, могут ли снова индексировать пенсии в 2025 году.