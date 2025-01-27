Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи освободили подростков, устроивших беспорядки из-за срыва концерта

РИА: задержанных во время беспорядков в Сочи подростков передали родителям
close
Telegram-канал «Baza»

Подростков, которых задержали во время беспорядков из-за отмены концерта блогера, музыканта и тиктокера Ивана Золо в Сочи, отпустили. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.

Он отметил, что подростков передали родителям.

О «мини-бунте» подростков из-за отмены концерта блогера вечером накануне написал Telegram-канал Baza. По его данным, концерт должен был пройти на одной из площадок в Центральном районе города, однако менее чем за час до начала мероприятие отменили. Из-за этого недовольные подростки устроили беспорядки у заведения, где должно было состояться мероприятие. Канал «ЧП Сочи» опубликовал видео с места происшествия: на нем видно, как зрители толпятся у входа, мусорят, кричат и вместо того, чтобы разойтись, пытаются попасть внутрь заведения и выбить дверь веткой.

На место бунта прибыли полицейские, которые задержали 20 человек. В МВД рассказали, что получили информацию о минировании площадки, где должно было пройти мероприятие, около 18:00. После эвакуации людей из здания правоохранители обследовали его и не обнаружили опасных предметов. За три дня до этого, пишет Baza, также из-за угрозы минирования был отменен концерт Золо в Севастополе.

Ранее краснодарские школьники создали банду для нападений на местных жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами