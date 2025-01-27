В Сочи освободили подростков, устроивших беспорядки из-за срыва концерта

Подростков, которых задержали во время беспорядков из-за отмены концерта блогера, музыканта и тиктокера Ивана Золо в Сочи, отпустили. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.

Он отметил, что подростков передали родителям.

О «мини-бунте» подростков из-за отмены концерта блогера вечером накануне написал Telegram-канал Baza. По его данным, концерт должен был пройти на одной из площадок в Центральном районе города, однако менее чем за час до начала мероприятие отменили. Из-за этого недовольные подростки устроили беспорядки у заведения, где должно было состояться мероприятие. Канал «ЧП Сочи» опубликовал видео с места происшествия: на нем видно, как зрители толпятся у входа, мусорят, кричат и вместо того, чтобы разойтись, пытаются попасть внутрь заведения и выбить дверь веткой.

На место бунта прибыли полицейские, которые задержали 20 человек. В МВД рассказали, что получили информацию о минировании площадки, где должно было пройти мероприятие, около 18:00. После эвакуации людей из здания правоохранители обследовали его и не обнаружили опасных предметов. За три дня до этого, пишет Baza, также из-за угрозы минирования был отменен концерт Золо в Севастополе.

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