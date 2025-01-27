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В МВД РФ ответили на слухи о пытках полицейскими задержанного дагестанца

МВД опровергло сообщения о пытках задержанного в Московской области дагестанца
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Global Look Press

Распространившаяся в СМИ и социальных сетях информация о том, что сотрудники правоохранительных органов применяли недозволенные методы дознания в отношении задержанного в Московской области мужчины, не соответствует действительности. Об этом сообщило региональное управление министерства внутренних дел РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что гражданина задержали по подозрению в незаконном изготовлении оружия.

«Проверочными мероприятиями по поручению следователя на данном этапе установлено, что в отношении подозреваемого противоправных действий против половой неприкосновенности не совершалось, что подтверждается заключением врача государственного медицинского учреждения», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что специалисты еще проверяют информацию о пытках мужчины с помощью электрошокера. С этой целью они назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна помочь установить истинные причины происхождения травм на теле гражданина.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Меру пресечения ему избрал Видновский городской суд, уточняется в публикации.

«Призываем представителей СМИ <...> не поддаваться на провокационные заявления и за достоверной информацией обращаться в пресс-службы соответствующих ведомств», — добавили в управлении МВД РФ.

До этого в социальных сетях появилась видеозапись, на которой задержанный в столичном регионе житель Дагестана Магомед Магомедов обвиняет полицейских в пытках. На этом фоне 26 января глава Республики Сергей Меликов обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел страны Владимиру Колокольцеву с просьбой взять дело подозреваемого в незаконном изготовлении оружия на личный контроль.

Ранее против Магомеда Магомедова возбудили еще одно уголовное дело.

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