Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Ростовской области заявили, что в регион не будут завозить загрязненный мазутом песок

Слюсарь: в Ростовскую область не будут завозить загрязненный мазутом песок
close
Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил в своем Telegram-канале, что в регион не будут завозить загрязненный мазутом песок с пляжей Анапы.

По словам главы региона, загрязненный песок не будут завозить ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Въезд на полигон охраняют полицейские и общественники, а также работает природоохранная прокуратура.

«Вчера на территорию области прибыли еще 20 грузовиков с песком, но на полигон их не пустили. Фуры развернули, и они отправились обратно», — поделился Слюсарь.

Он добавил, что песок, который уже успели завести, будет переработан, его чуть более 3% от общего объема, который был запланирован.

До этого Слюсарь выехал на полигон в Семикаракорске, куда свезли песок с мазутом из Черного моря. Он пояснил, что полигон находится в частной собственности, и в настоящее время въезд фур на него закрыт.

В Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», авария произошла 15 декабря 2024 года. Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов стали причиной аварии танкеров. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря.

Ранее министр экологии Козлов потребовал полностью очистить пляж Анапы к лету.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами