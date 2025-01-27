Власти Ростовской области заявили, что в регион не будут завозить загрязненный мазутом песок

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил в своем Telegram-канале, что в регион не будут завозить загрязненный мазутом песок с пляжей Анапы.

По словам главы региона, загрязненный песок не будут завозить ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Въезд на полигон охраняют полицейские и общественники, а также работает природоохранная прокуратура.

«Вчера на территорию области прибыли еще 20 грузовиков с песком, но на полигон их не пустили. Фуры развернули, и они отправились обратно», — поделился Слюсарь.

Он добавил, что песок, который уже успели завести, будет переработан, его чуть более 3% от общего объема, который был запланирован.

До этого Слюсарь выехал на полигон в Семикаракорске, куда свезли песок с мазутом из Черного моря. Он пояснил, что полигон находится в частной собственности, и в настоящее время въезд фур на него закрыт.

В Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», авария произошла 15 декабря 2024 года. Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов стали причиной аварии танкеров. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря.

Ранее министр экологии Козлов потребовал полностью очистить пляж Анапы к лету.