Глава Ростовской области выехал на полигон, куда свезли песок с мазутом

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь выехал на полигон в Семикаракорске, куда свезли песок с мазутом из Черного моря. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Полигон частный. Сейчас въезд на него для фур с песком закрыт. И будет впредь закрыт. Дал поручение организовать дежурство полиции», — расказал чиновник.

Контролировать соблюдение ограничений на ввоз загрязненного песка на полигон также будут местные жители, организовав общественный патруль. Частный полигон, на который привезли песок, будут проверять на соблюдение стандартам Минприроды. При этом решение о том, что будет сделано с привезенными в регион отходами с нефтепродуктами еще не принято.

«С нами решение о завозе загрязненного песка на заведомо неподготовленную площадку не согласовывалось. И мы не допустим, чтобы произошла еще одна экологическая катастрофа», — подчеркнул Слюсарь.

По словам врио губернатора, выявленное отношение к жителям региона «недопустимо» и его будут менять.

До этого Слюсарь заявилl, что песок с мазутом с Черноморского побережья не будут утилизировать в Ростовской области, поскольку местный полигон к этому не готов.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов стали причиной аварии танкеров. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее министр экологии Козлов потребовал полностью очистить пляж Анапы к лету.