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Патриотическая акция прошла в удерживаемом ВСУ городе в Курской области

Daily Storm: в удерживаемом ВСУ городе Суджа прошла патриотическая акция
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Аккаунт посольства США в РФ/Twitter

Жители города Суджа в Курской области, который в настоящее время удерживают украинские военнослужащие, провели патриотическую акцию. Об этом сообщил Telegram-канал Daily Storm.

В материале отмечается, что в акции приняли участие ученики 5 — 11 классов Суджанской школы-интерната. Сейчас дети учатся дистанционно, поэтому классный час «Блокадной памяти страницы» прошел в онлайн-формате.

Сначала подросткам предложили изучить презентацию, посвященную годовщине полного снятия блокады Ленинграда. После этого состоялось обсуждение.

Кроме того, акция «Блокадная ласточка» и тематические занятия «Разговоры о важном» состоялись в нескольких детских садах в городе Курске. В частности, педагоги вместе с детьми изготовили символ в память о событиях 1941–1944 годов.

«Ребята активно делились своими мыслями о долгих и тягостных временах, которые пережили жители блокадного Ленинграда», — добавили журналисты со ссылкой на публикации в социальных сетях.

27 января 2025 года исполняется 81 год со дня полного снятия блокады Ленинграда. Город находился в окружении немецких захватчиков в течение 872 дней.

Ранее в Кремле сообщили о планах российского лидера Владимира Путина посетить Санкт-Петербург в день снятия блокады Ленинграда.

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