На Урале девушку изуродовали на процедуре в салоне красоты

В Екатеринбурге поход местной жительницы в салон красоты закончился обращением в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра Следственного комитета России.

По словам женщины, с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года она несколько раз посетила один из салонов красоты в городе, чтобы удалить татуаж бровей. В результате специалист, работавший на лазерном устройстве, обезобразил лицо клиентки. Пытаясь привлечь сотрудников клиники к ответственности, потерпевшая узнала, что у салона отсутствовала лицензия на оказываемый вид услуг.

Женщина обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к ответственности виновных. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести проверку по факту заявления и доложить о ее результатах.

Ранее жители подмосковной деревни Петрушино, которые могут лишиться законно купленных участков, написали Бастрыкину.