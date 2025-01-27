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На Урале девушку изуродовали на процедуре в салоне красоты

В Екатеринбурге женщину изуродовали на удалении татуажа бровей в салоне красоты
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РИА Новости

В Екатеринбурге поход местной жительницы в салон красоты закончился обращением в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра Следственного комитета России.

По словам женщины, с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года она несколько раз посетила один из салонов красоты в городе, чтобы удалить татуаж бровей. В результате специалист, работавший на лазерном устройстве, обезобразил лицо клиентки. Пытаясь привлечь сотрудников клиники к ответственности, потерпевшая узнала, что у салона отсутствовала лицензия на оказываемый вид услуг.

Женщина обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к ответственности виновных. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести проверку по факту заявления и доложить о ее результатах.

Ранее жители подмосковной деревни Петрушино, которые могут лишиться законно купленных участков, написали Бастрыкину.

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