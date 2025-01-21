Жители российской деревни могут остаться без официально купленных участков земли

В Московской области сразу несколько владельцев земельных участков в деревне Петрушино Ленинского района рискуют остаться без законно приобретенной земли. Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и поручил провести проверку. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра ведомства.

К главе СК обратилась жительница населенного пункта. По ее словам, более семи лет назад, она, а также несколько граждан, среди которых есть беженцы и семьи участников СВО, законно приобрели в деревне участки. Позже суд установил, что продавец оказался недобросовестным владельцем. В сентябре 2022 года на землю наложили арест с запретом совершать с ними какие-либо действия. Женщина утверждает, что они могут в любой момент остаться без участков, и никто не оказывает им помощь в решении проблемы.

По факту случившегося было возбуждено три уголовных дела. После нового обращения СК возбудил четвертое уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Александровича Яковлева доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных по их результатам обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов», — говорится в сообщении информационного центра.

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