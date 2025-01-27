Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Змея впилась между ног мужчине из Индонезии и не хотела отпускать

WOB: в Индонезии мангровая змея укусила мужчину между ног и не хотела отпускать его
close
jejaksiaden/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Змея впилась между ног мужчине из Индонезии и отказывалась отпускать, пишет World of Buzz.

Индонезийский блогер Джеджак Си Адена столкнулся с мангровой змеей, которая укусила его за интимную часть тела. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина корчится от боли, держа в руках желто-черную рептилию, вцепившуюся в него.

Несмотря на попытки мужчины всячески освободиться, змея продолжала крепко держаться, что заставило блогера сесть на землю в поисках выхода из неловкой и болезненной ситуации. В итоге ему удалось освободиться от змеи без серьезных последствий для здоровья.

Этот инцидент вызвал бурное обсуждение в сети, привлекая внимание как к смелости блогера, так и к опасностям, с которыми сталкиваются любители рептилий. Подписчики пожелали Джеджаку скорейшего восстановления и понадеялись, что он и дальше будет создавать для них контент.

Ранее змея захватила банкомат на Тайване и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами