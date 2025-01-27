Змея впилась между ног мужчине из Индонезии и не хотела отпускать

WOB: в Индонезии мангровая змея укусила мужчину между ног и не хотела отпускать его

Змея впилась между ног мужчине из Индонезии и отказывалась отпускать, пишет World of Buzz.

Индонезийский блогер Джеджак Си Адена столкнулся с мангровой змеей, которая укусила его за интимную часть тела. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина корчится от боли, держа в руках желто-черную рептилию, вцепившуюся в него.

Несмотря на попытки мужчины всячески освободиться, змея продолжала крепко держаться, что заставило блогера сесть на землю в поисках выхода из неловкой и болезненной ситуации. В итоге ему удалось освободиться от змеи без серьезных последствий для здоровья.

Этот инцидент вызвал бурное обсуждение в сети, привлекая внимание как к смелости блогера, так и к опасностям, с которыми сталкиваются любители рептилий. Подписчики пожелали Джеджаку скорейшего восстановления и понадеялись, что он и дальше будет создавать для них контент.

Ранее змея захватила банкомат на Тайване и попала на видео.