В осажденном городе в ДР Конго массово сбежали заключенные из тюрьмы

Массовый побег заключенных произошел из тюрьмы в осажденном повстанцами городе Гома в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По данным источника агентства, тюрьма, в которой содержалось около 3 тыс. заключенных, «полностью сожжена». По его словам, некоторых людей не удалось спасти. Очевидцы отметили, что видели на улицах города бегущих заключенных.

Конголезское радио Okapi со ссылкой на источник сообщило, что из тюрьмы бежали не менее 4,4 тысячи человек — почти все содержавшиеся в ней заключенные. В результате пожара летальные травмы получили около десяти человек, в основном женщины, а также новорожденный, который был со своей матерью.

Накануне лидер повстанцев Корнель Нангу сообщил, что группировка «Движение 23 марта» (М23) захватила Гому. Он заявил, что город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Агентство Reuters отметило, что пока невозможно определить, находится ли город под полным контролем повстанцев. Правительство ДРК пока не подтвердило потерю Гомы.

23 января сообщалось, что в последние три недели повстанцы из группировки М23 начали новое наступление на Гому. Их передовые отряды находились в 20 километрах от города. Также агентство рассказало, что повстанцы перерезали пути доставки в город с юга продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ранее в ДР Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией.