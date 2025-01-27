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Руки женщины покрылись бородавками после маникюра

WOB: на пальцах китаянки появились бородавки после сделанного маникюра
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Руки китаянки покрылись бородавками после сделанного маникюра, пишет World of Buzz.

Женщина по фамилии Ван, решившаяся на маникюр, столкнулась с неожиданными последствиями. Через некоторое время после процедуры она заметила на пальце странные наросты, похожие на цветную капусту. Обеспокоенная, женщина обратилась к дерматологу, который диагностировал у нее вирус папилломы человека (ВПЧ).

Специалисты объясняют, что заражение ВПЧ через маникюр возможно, если инструменты не были должным образом стерилизованы или использовались повторно для разных клиентов. Дерматолог из больницы традиционной китайской медицины провинции Цзянсу отметил, что перекрестное заражение при использовании общих инструментов — реальная угроза.

Кроме того, врачи предупреждают, что материалы для маникюра, содержащие химические вещества, такие как формальдегид, могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи. Людям с ослабленным иммунитетом рекомендуется с осторожностью относиться к подобным процедурам или вовсе избегать их.

Эксперты советуют выбирать салоны, где используются одноразовые инструменты или соблюдаются строгие правила стерилизации. Это поможет минимизировать риски заражения и других осложнений.

Ранее врач рассказала, чем опасно использование гель-лаков в маникюре.

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