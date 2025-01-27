У российского школьника в рюкзаке взорвался пауэрбанк

В пермской школе у мальчика в рюкзаке взорвался пауэрбанк

У пермского школьника на перемене взорвался внешний аккумулятор. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в образовательном учреждении №116 региональной столицы. По информации издания, сначала пауэрбанк разогрелся, начал дымиться и искриться. В итоге устройство загорелось. Мальчик пытался потушить аккумулятор самостоятельно — бросил его на пол и топтал ногами, но попытка не увенчалась успехом.

По информации, школьник остался без тетрадей и контурных карт, сам подросток не пострадал.

Ранее похожий инцидент произошел в московской школе, где внешний аккумулятор загорелся и уничтожил смартфон. Пауэрбанк был поврежден и работал нестабильно, однако московский школьник продолжал им пользоваться.

Ранее эксперт назвал главные ошибки при использовании пауэрбанков.