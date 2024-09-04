Россиянам назвали главные ошибки при использовании пауэрбанков

При эксплуатации пауэрбанков пользователи часто допускают ошибки, заряжая с помощью них свои смартфоны. О том, как делать не надо, «Газете.Ru» рассказал операционный директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Егор Заречнев.

«Крайне важно убедиться, что внешний аккумулятор может обеспечить требуемую выходную мощность для вашего конкретного устройства. Разные устройства имеют разные требования к зарядке, и использование несовместимого внешнего аккумулятора может привести к медленной зарядке или даже повредить ваш гаджет», — объяснил он.

Не подвергайте внешний аккумулятор воздействию экстремальных температур или прямых солнечных лучей в течение длительного времени, так как это может повредить его аккумулятор и снизить эффективность эксплуатации.

Не рекомендуется также создавать дополнительное тепло и накрывать чем-то пауэрбанк во время зарядки устройства, или оставлять его в тесных герметичных отсеках вроде бардачка в машине. Если гаджет сильно нагревается во время зарядки, дополнительное тепло увеличивает внутреннее сопротивление аккумулятора.

«Некачественные внешние аккумуляторы не только обеспечивают низкую производительность, но и могут представлять угрозу безопасности. Они могут не иметь надлежащей защиты, что приводит к перегреву и возможным возгораниям. Так, смартфоны рассчитаны на напряжение от 5,1 В до 5,4 В. В нормальных условиях напряжение удерживается в этом диапазоне с помощью механизмов безопасности как в блоке питания, так и в самом устройстве. Но если пауэрбанк некачественный, то напряжение, поступающее в аккумулятор смартфона, может быть больше, чем необходимо. В этом случае аккумулятор вашего смартфона может выйти из строя. Поэтому всегда покупайте или арендуйте внешние аккумуляторы у надежных продавцов или авторизованных дилеров», — сказал специалист.

Использование несовместимых зарядных кабелей — еще одна распространенная ошибка, которая может повлиять на эффективность и безопасность зарядки ваших устройств. Многие внешние аккумуляторы поставляются с зарядными кабелями, которые могут быть несовместимы со всеми устройствами. Использование некачественного или поддельного зарядного кабеля может привести к медленной зарядке, перегреву или даже короткому замыканию. Чтобы избежать этой ошибки, старайтесь использовать оригинальный зарядный кабель.

При этом не стоит заряжать телефон от пауэрбанка в сумке — разъем может расшататься.

«Чтобы обеспечить долговечность и производительность внешнего аккумулятора, важно правильно заряжать и разряжать его. Избегайте перезарядки внешнего аккумулятора, так как это может привести к перегреву и сокращению срока его службы. Аналогично, не допускайте полной разрядки аккумулятора пауэрбанка перед его перезарядкой. Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется поддерживать заряд внешнего аккумулятора на уровне от 20% до 80%», — сказал эксперт.

К тому же, не нужно ждать пока ваш телефон разрядится до 0%. Если вы видите, что уровень заряда опустился до 20%, то заранее начните его заряжать — так батарея вашего телефона прослужит гораздо дольше, резюмировал он.

Ранее родителям дали советы, как обезопасить ребенка и его первый гаджет от киберугроз.