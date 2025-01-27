Глава Якутии начал проверять своих подчиненных на знание истории

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал в Telegram-канале, что начал тестировать своих подчиненных на знание истории.

Губернатор уже провел еженедельную планерку с руководством правительства республики, где попросил чиновников пройти тест на знание событий периода от начала Великой Отечественной войны до современности.

Результаты показали, что многие обладают хорошими знаниями, однако нашлись темы, которые стоит изучить глубже, сообщил глава Николаев. Он считает, что именно со знания истории своей страны начинается патриотизм.

До этого руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев заявил о необходимости учитывать результаты экзаменов после 9-го класса при поступлении учащихся в колледжи и техникумы.

Он обратил внимание, что оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания выпускников. По его словам, есть случаи, когда выпускник получает «красивый» аттестат, чтобы он не шел в десятый класс, а потом такой школьник будет конкурировать с более сильными детьми, у которых объективные оценки в аттестате.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов поручил шире использовать ИИ для выявления коррупции.