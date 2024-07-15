В России предложили новую реформу школьных экзаменов

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев отметил необходимость учитывать результаты экзаменов после 9-го класса при поступлении учащихся в колледжи и техникумы. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Глава ведомства подчеркнул, что текущие оценки в аттестате являются ключевыми и возник вопрос о целесообразности проведения экзаменов в 9-х классах.

Музаев также указал на недостатки системы, где оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания выпускников, что может привести к неравноправию при поступлении.

Сейчас выпускники 9-х классов сдают ОГЭ для получения аттестата, который требуется для поступления в техникумы и колледжи. Однако результаты ОГЭ при поступлении не учитываются.

В последнее время возникают обсуждения о целесообразности сдачи ОГЭ и необходимости пересмотра этой системы.

Недавно в Челябинске произошел другой скандальный случай с выпускниками 9-х классов. Родители челябинских школьников пожаловались на конкурс для поступления в десятый класс. Их предупредили о том, что продолжить обучение в учреждении после девятого класса смогут не все дети. Директор сообщила, что в школе «маленький набор» в десятые классы, которые здесь являются профильными.

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