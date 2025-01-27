Россиян предупредили о риске взлома кабинета на «Госуслугах» через «Сферум»

Мошенники стали использовать платформу для взаимодействия учителей с родителями и школьниками «Сферум», чтобы взламывать кабинеты на «Госуслугах». Об этом сообщил Telegram-канал правительства Белгородской области со ссылкой на информацию Центробанка РФ.

«Банк России предупреждает: мошенники взламывают «Госуслуги», прикрываясь «Сферумом». Под прицелом аферистов — школьники и их родители», — говорится в сообщении.

Сначала преступники добавляются в классные чаты или находят родителей учащихся в соцсетях. Затем они вступают в диалог, представляясь секретарями школ и предлагают обновить либо зарегистрировать профиль в «Сферуме». Для этого им якобы нужен код с портала госуслуг. Когда они его получают, то пытаются через учетные записи оформить кредиты на потерпевших.

Более того, чтобы втереться в доверие к гражданам, злоумышленники могут подделывать голоса или видео с учителями при помощи нейросетей.

В ЦБ советуют регистрироваться в «Сферуме» не прибегая к услугам посторонних.

До этого россиян предупредили, что мошенники рассылают в мессенджере Telegram троян в формате ».apk», замаскированный под видео, на котором якобы запечатлена жертва. Вирус способен считывать push-уведомления, СМС и получать доступ к фотографиям из галереи.

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