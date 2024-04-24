Российский ресторанный гид GreatList впервые запустили за рубежом

В ОАЭ впервые запустили российский ресторанный гид GreatList Александра Сысоева, сообщает пресс-служба проекта.

Для составления гида эксперты выбрали более 100 лучших мест в категориях fine dining, smart casual, городские кафе, кофейни и бары.

«Онлайн версия гида за два месяца достигла плановых цифр в ОАЭ. С начала весны сайт посетило больше 1,5 млн человек: 90% гостей — иностранные туристы и

жители ОАЭ, 10% — российские путешественники», — рассказал Александр Сысоев.

Он добавил, что в ближайшее время будут организованы гастроли лучших локальных ресторанов Дубая в Москву.

«Искренне рад, что российские гиды начали запускать филиалы в мире. Это не только укрепит нашу страну на внешней арене, но и привлечет туристов в столицу», — отметил основатель ресторанной группы White Rabbit Family Борис Зарьков.

Как рассказал председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, в Москве, переведенный на английский язык гид поможет туристам лучше ориентироваться в гастрономии Москвы.

«В Москве работает более 21,5 тыс. ресторанов. Такое богатое гастрономическое предложение привлекает не только москвичей, но и туристов, в том числе из-за рубежа», — сказал он.

Металлический знак GreatList уже разметили у входа в самые популярные рестораны ОАЭ.