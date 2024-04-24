Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский ресторанный гид GreatList впервые запустили за рубежом

В ОАЭ запустили ресторанный гид GreatList Александра Сысоева

close
100%
Ресторанный гид GreatList

В ОАЭ впервые запустили российский ресторанный гид GreatList Александра Сысоева, сообщает пресс-служба проекта.

Для составления гида эксперты выбрали более 100 лучших мест в категориях fine dining, smart casual, городские кафе, кофейни и бары.

«Онлайн версия гида за два месяца достигла плановых цифр в ОАЭ. С начала весны сайт посетило больше 1,5 млн человек: 90% гостей — иностранные туристы и
жители ОАЭ, 10% — российские путешественники», — рассказал Александр Сысоев.

Он добавил, что в ближайшее время будут организованы гастроли лучших локальных ресторанов Дубая в Москву.

«Искренне рад, что российские гиды начали запускать филиалы в мире. Это не только укрепит нашу страну на внешней арене, но и привлечет туристов в столицу», — отметил основатель ресторанной группы White Rabbit Family Борис Зарьков.

Как рассказал председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, в Москве, переведенный на английский язык гид поможет туристам лучше ориентироваться в гастрономии Москвы.

«В Москве работает более 21,5 тыс. ресторанов. Такое богатое гастрономическое предложение привлекает не только москвичей, но и туристов, в том числе из-за рубежа», — сказал он.

Металлический знак GreatList уже разметили у входа в самые популярные рестораны ОАЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами