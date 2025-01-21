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Назван напиток, продлевающий жизнь при болезнях почек

RenFail: чай снижает смертность среди пациентов с хронической болезнью почек
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Depositphotos

Группа ученых из Университета китайской медицины Гуанчжоу обнаружила, что употребление чая продлевает жизнь людям с хронической болезнью почек (ХБП). Исследование опубликовано в научном журнале Renal Failure (RenFail).

Команда изучила долгосрочное влияние чая среди 17575 пациентов с ХБП, принявших участие в Национальном исследовании здоровья и питания за 1999–2018 годы.

Оказалось, что за период наблюдений зарегистрировали 5835 летальных исхода, в том числе 1823 ухода из жизни от сердечно-сосудистых болезней.

По сравнению с теми, кто никогда не пил чай, употребление до четырех чашек чая в день было значительно связано с более низкой смертностью от всех причин среди пациентов с ХБП.

Также наблюдался эффект дозозависимости, при котором риски смертности от любых причин снижались при употреблении от трех до пяти чашек чая в день, особенно на ранних стадиях ХБП.

По словам ученых, при хронической болезни почек желательно выпивать до четырех чашек чая в день, выбирая черный или красный сорта и не добавляя сахар в напиток.

Ранее стало известно, можно ли похудеть с помощью экстракта зеленого чая.

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