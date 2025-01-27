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Врач рассказал, при каких болезнях может возникнуть ощущение нехватки воздуха

Врач Бабак: ощущение нехватки воздуха может появиться при болезнях легких
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Depositphotos

Ощущение нехватки воздуха может появляться при опасных заболеваниях, например, застойной сердечной недостаточности. Об этом «Москве 24» рассказал врач-пульмонолог Сергей Бабак.

Он отметил, что в этом случае нарушается циркуляция крови по организму, поэтому доставка кислорода затрудняется и возникает одышка. Кроме того, такая проблема может появляться на фоне болезней легких.

«Есть термин — воздушная ловушка, то есть захват воздуха внутри грудной клетки (неполное опорожнение альвеол во время выдоха. — Прим. ред.). Хроническая обструктивная болезнь легких как раз сопровождается нехваткой воздуха в виде таких ловушек», — сказал Бабак.

При этом, по его словам, такой симптом может возникать и по другим причинам, например, на фоне стресса. Врач отметил, что тогда явление может быть связано с неврологической составляющей и напряжением мышц.

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов до этого говорил, что опасная для жизни легочная гипертензия приводит к появлению одышки сначала при физических нагрузках, а затем и в покое. При легочной гипертензии повышается давление в легочной артерии. Без лечения срок жизни пациента составляет не более 2–2,5 лет.

Ранее врач рассказала о симптомах рака легких.

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