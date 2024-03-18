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Диетолог рассказала, из каких продуктов получаются самые полезные компоты

Диетолог Круглова: компот из чернослива является одним из самых полезных

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Самые полезные компоты делаются на основе кураги, чернослива и яблок, рассказала Pravda.Ru диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.

«Можно использовать курагу, в ней содержится бета-каротин. Это провитамин А, и он устойчив к термическому воздействию. Можно чернослив. У чернослива есть известное послабляющее действие. Можно яблоки. Яблоки при термической обработке не теряют пищевые волокна, калий. Это основные варианты», — сообщила она.

По ее словам, такой напиток может служить дополнительным источником микроэлементов. Вместе с фруктами из него можно также получить пищевые волокна. Однако Круглова предупредила, что сладкие компоты могут представлять опасность для здоровья, потому что они будут увеличивать калорийность рациона.

Главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева до этого рассказала «Газете.Ru», что людям, страдающим сезонной аллергией в период цветения, можно варить компот из винограда, яблок, вишни, персиков. По ее словам, при термической обработке аллергены в них разрушаются, поэтому компот из этих продуктов никак не навредит здоровью.

Ранее врач рассказала, компот из каких ягод может быть опасен при проблемах с желудком.

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