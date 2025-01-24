Россиянам посоветовали полезную альтернативу компоту

Ягоды — натуральный источник витаминов, которые особенно нужны организму зимой. Большое количество свежих ягод купить проблематично, особенно в зимнее время года, поэтому хозяйки запасаются высушенными плодами с дачных участков или покупают упаковки с сушеными фруктами и фруктовыми смесями для приготовления напитков зимой. Каротин, клетчатка, железо, пектин делают их настоящей вкусной сокровищницей для нашего здоровья, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Елена Бетева.

«Обычно из сухофруктов варят компоты. Однако есть старинный рецепт напитка «узвар», который подвергается меньшей тепловой обработке и, соответственно, сохраняет большее количество полезных витаминов и микроэлементов. В отличие от компота, для узвара не кипятят сухофрукты. Их нужно заваривать кипятком и долго настаивать», — объяснила она.

При приготовлении узвара можно использовать любые сухофрукты или сушеные ягоды. Это может быть груша, кизил, шиповник, боярышник, смородина, крыжовник, яблоки, урюк, чернослив, изюм, финики и курага. Каждый из этих ингредиентов несет не только свой неповторимый вкус, но и определенную пользу.

«Например, сушеный кизил имеет противопростудные и антибактериальные свойства, способствует улучшению аппетита, помогает очистить печень и снимает суставную боль. Вяленая вишня улучшает пищеварение, защищает сердце и сосуды, выводит шлаки и токсины. Шиповник снижает боли при артрите, повышает иммунитет, улучшает работу сердца, омолаживает организм, помогает снизить вес. Компоненты чернослива могут улучшить увлажнение кожи, а также служить источником полезных углеводов», — сказала эксперт.

Напиток можно готовить и из смеси сухофруктов, и из одного вида плодов или ягод. Чем больше фруктов и ягод, тем более насыщенным будет вкус и цвет напитка. Для сладости и дополнительной пользы в охлажденный напиток добавляют мед, который сохраняет все полезные свойства. По желанию можно добавить в узвар веточку мяты или мелиссы, корицу или гвоздику. Гвоздика придает дополнительную пряность и делает напиток похожим на глинтвейн.

«Лучше готовить напиток в эмалированной или стеклянной жаропрочной посуде – так витамины не разрушаются от взаимодействия с металлом», — резюмировала она.

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