Названо предполагаемое место начала пожара в турецком отеле Grand Kartal

Sabah: пожар в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу мог начаться с кухни

Пожар в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая, расположенном в турецкой провинции Болу, мог начаться с кухни. Об этом сообщила местная газета Sabah.

Журналисты выяснили, что ночью повара включили гриль, чтобы приготовить еду для постояльцев. Во время работы на оборудование попало горячее масло, после чего возник огонь.

По информации издания, сотрудники кухни пытались ликвидировать пламя с помощью воды. Но контакт раскаленного масла с водой лишь усилил огонь, который начал распространяться по помещению. В результате пламя охватило дымоход и по нему быстро достигло крыши гостиницы.

Возгорание в отеле Grand Kartal произошло в ночь на 21 января. На тот момент в 12-этажном здании находились 238 постояльцев, в том числе семьи с детьми.

Как писали СМИ, несмотря на мощный пожар, в гостинице не сработала сигнализация. В связи с этим многие люди до последнего не знали о грозящей им опасности и не успели вовремя эвакуироваться. Более того, чтобы добраться до места происшествия, сотрудникам экстренных служб понадобилось более часа.

В результате возгорания пострадали десятки человек, 79 из них спасти не удалось. Правоохранители начали расследование, в рамках которого были арестованы 18 человек. Среди них — владелец отеля и несколько чиновников.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к оппозиции в связи с пожаром на горнолыжном курорте.