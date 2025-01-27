ФСИН опровергла информацию о взрыве в ростовском СИЗО

ФСИН опровергла данные о взрыве в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

В ГУФСИН России по Ростовской области опровергли информацию о якобы взрыве в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, после которого начался пожар. Об этом представитель ведомства сообщил «Ленте.ру».

По данным источника, данные о взрыве не соответствуют действительности.

Пожар в российском СИЗО случился 27 января утром. Очаг был в одном из помещений административного здания. Огонь оперативно потушили на площади около 5 квадратных метров, никто не пострадал. По информации регионального ГУФСИН, сейчас учреждение работает в штатном режиме. Организована проверка.

По предварительным данным, пожар в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону случился из-за короткого замыкания.

Например, в июне прошлого года обвиняемые, содержащиеся в этом же изоляторе, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников были ликвидированы силовиками, а сотрудники, находившиеся в заложниках, — освобождены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее в Ингушетии десятки тысяч жителей остались без электричества из-за пожара.