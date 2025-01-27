В Китае корги-полицейский потерял премию из-за шалости

В Китае первый полицейский пес породы корги по кличке Фузай лишился годовой премии за то, что уснул на работе и случайно помочился в свою миску с едой. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным агентства, история разделила комментаторов на два лагеря: многие посмеялись и умилились этой новости, но другие возмутились строгостью наказания.

«Он хотя бы не помочился в миску начальника. Верните его бонус немедленно!» — требовал один из пользователей соцсетей.

После общественного резонанса в соцсетях полиции появилось новое видео, в котором сообщили, что Фузай все же получил щедрый новогодний подарок — тихоокеанскую сельдь и кроличьи фрикадельки.

Фузай родился в августе 2023 года, и его взяли на службу в полицию в качестве эксперта по обнаружению взрывчатых веществ всего через несколько месяцев. Карьера «пушистика в погонах» развивалась быстро, а к марту 2024 года он стал интернет-знаменитостью благодаря обаянию и выдающимся профессиональным навыкам.

Ранее шпиц Александра Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов президента.