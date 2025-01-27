В итальянском городе заасфальтировали люки перед визитом президента

Коммунальные службы города Агридженто, расположенного на Сицилии, заасфальтировали канализационные люки в ходе работ по подготовке к визиту президента. Об этом пишет газета La Repubblica.

По информации издания, для проведения работ власти выделили €510 тысяч. Планировалось, что подготовка будет окончена за 48 часов. Однако в результате некоторые люки были заасфальтированы.

Как сообщает агентство ANSA, некоторые люки были специально покрыты слоем асфальта. Рабочие объяснили это сильной разницей с уровнем дороги. По их словам, исправление ситуации заняло бы примерно три недели.

В апреле прошлого года припаркованный автомобиль на юге Москвы практически закатали в асфальт. На распространенном в сети ролике показано, что у колес машины выложен свежий асфальт, в который та немного провалилась.

В комментариях пользователи были озабочены тем, что машина не сможет выехать из такой «ловушки». При этом некоторые из них обвиняют водителя в том, что тот якобы не прочитал объявление о предстоящем ремонте дороги и поставил авто в неположенном месте.

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