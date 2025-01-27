Россиян предупредили о мошеннической схеме с оплатой штрафов через СБП

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им оплатить пени и штрафы через систему быстрых платежей (СБП). Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, схема реализуется через отправку уведомлений о якобы существующей задолженности. В них указывается конкретная сумма, включающая начисленные пени. Для оплаты мошенники предлагают воспользоваться СБП, предоставляя QR-код или ссылку, отметил депутат.

Гаврилов отметил, что подобные уведомления для убедительности часто сопровождаются официально оформленным текстом, упоминанием законодательных актов или угрозами последствий в случае неоплаты. По его словам, подобный подход применяется для побуждения человека к незамедлительному переводу денег без проверки информации.

«Важно помнить, что СБП является исключительно платежным инструментом. Он не предусматривает автоматического расчета пеней или штрафов. Любая информация о задолженности должна проверяться через официальные источники», — сказал депутат.

25 января член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что аферисты обманывают детей с помощью фейковых аккаунтов блогеров. По его словам, мошенники предлагают несовершеннолетним поучаствовать в «розыгрышах», обещая дорогие призы — игровые консоли или виртуальную валюту.

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